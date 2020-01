Nuovo colpo in uscita per l’Atalanta e nuova ricca plusvalenza. Secondo Sky Sport, è fatta per l’arrivo di Musa Barrow al Bologna: l’attaccante si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 13 milioni più 6 di bonus. Il giocatore invece firmerà un contratto quadriennale a 500 mila euro a stagione. ​Chiuso da Zapata e Muriel, il gambiano è rimasto a secco in questa prima parte di stagione, fornendo solo 2 assist in 8 presenze con gli orobici.