Il Bologna ha trovato l'accordo definitivo con il Genk e l'entuorage del giocatore per il trasferimento di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano, classe 1998, arriverà a titolo definitivo per una cifra complessiva di 8 milioni di euro. Dopo le cessioni di Aaron Hickey e Arthur Theate, il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic ha finalmente un nuovo rinforzo in difesa.