è intervenuto a Radio TV Serie A con RDS, toccando diversi temi. A cominciare dal grande momento della formazione rossoblù: “Si è generato entusiasmo per i risultati fatti e per il gioco che si sta sperimentando. Domenica dopo domenica bisogna pensare alle partite e prepararle adeguatamente, le sfide in campo sono il riflesso del lavoro svolto in allenamento. Il percorso di crescita è importante.; gli investimenti fatti durante il mercato e la conseguente possibilità di avere una rosa più ampia e di qualità ci da modo di poter cambiare i giocatori e tenere un livello alto”.Su: “E’ un giocatore dai mezzi tecnici eccezionali, ci colpì da subito per le giocate che era in grado di fare. È un ragazzo che è cresciuto molto e si è responsabilizzato.Ogni mattina è contento di essere dove si trova ed è felice di lavorare per il Bologna. È un allenatore che sta facendo molto bene, ha caratteristiche uniche e i risultati e la qualità del gioco arrivano e si vedono. Sono due gli aspetti più importanti che lo contraddistinguono: la qualità del gioco che ha saputo dare al gruppo e il miglioramento e la valorizzazione dei calciatori anche a livello individuale; alcuni di loro sono pronti alle rispettive nazionali”.Sull’abolizione delcome dimostrano i risultati delle ultime competizioni europee che sotto alcuni aspetti è già svantaggiato con i competitors europei. Questo decreto aveva un impatto limitato sulle finanze dello Stato e non ne avrà in futuro perché riadegueremo il budget in conseguenza della nuova fiscalità, in funzione di ciò,e questo è un problema di percorso formativo e motivazionale. Il decreto inciderà a breve termine sul mercato del Bologna perché i calciatori su cui avevamo puntato non rientravano nei benefici del decreto crescita di sgravi fiscali. Castro è uno dei due nomi che stanno circolando, ma ci sono altri nomi relativi al mercato che andrebbero a potenziare un gruppo del quale comunque siamo molto soddisfatti”.