Lewis Ferguson incanta a Bologna e accende il mercato, tra le squadre sulle sue tracce c'è anche la Lazio che lo valuta per il dopo-Milinkovic. Il centrocampista scozzese, intervistato da Il Corriere dello Sport, stila gli obiettivi per il futuro: "Coppe fattore decisivo? Certo, ovviamente. Penso che ogni calciatore voglia giocare la Champions, io non faccio eccezione. Non è tanto importante la squadra, ma il più alto livello. È quello il mio obiettivo".