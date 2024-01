Bologna, Ferguson capolavoro firmato Sartori-Motta: la verità su Milan e Juve

Giovanni Sartori può essere considerato una sorta di Re Mida del calcio italiano, un dirigente capace di trasformare una provinciale in una squadra da Europa. Era già successo con il Chievo Verona e Atalanta, ora tocca al Bologna. La capacità di individuare un talento ed arrivare prima della concorrenza è da fuoriclasse. L’ultimo esempio?. Il centrocampista scozzese sta maturando partita dopo partita grazie alla guida di Thiago Motta candidandosi a diventare un ambitissimo uomo mercato nella prossima sessione estiva di calciomercato.Ferguson lavora tanto per la squadra, ha fisico e intensità oltre a una intelligenza tattica fuori dal comune. Lewis é determinante anche in termini di gol ( già quattro in questa stagione) e assist ( ben tre).Anche la Juventus ha avuto un confronto con l’agente del classe 1999 nel quale è stato confermato un gradimento totale.Ferguson in Italia si trova a suo agio e nel Bologna non ha trovato solo un club ma una seconda casa. L’idea di rimanere in serie A di certo è una opzione concreta considerando le richieste anche se per Lewis il sogno. Ora resta solo da capire se questo desiderio verrà esaudito già in estate o solo negli anni a venire.