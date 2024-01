Frosinone, Kaio Jorge è tornato super: dal “no” al Brasile al rinnovo con la Juve, ecco cosa sta succedendo

ci ha preso gusto. Due gol segnati nelle ultime due partite contro Cagliari e Verona che sono valsi 4 punti fondamentali per la classifica del Frosinone. Il brasiliano segna, Di Francesco esulta e ringrazia. Tra i due è nato un grande rapporto, c’è una sintonia tale che ora per l’ex Santos si può aprire una seconda parte di stagione da protagonista. Ed è questa anche la speranza della Juve che benedice l’ennesima operazione giusta in sintonia con il club ciociaro.E pensare che Kaio Jorge poteva essere protagonista sì ma con un’altra maglia.. Il classe 2022 giocava poco al Frosinone ma poi con l’arrivo di gennaio la musica è cambiata e ora Kaio segna ed è felice.e pensare a un nuovo prestito nella prossima stagione. Magari proprio al Frosinone in caso di permanenza in serie A.