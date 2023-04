Rivelazione del Bologna 2022/23, Lewis Ferguson è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato di Arnautovic. "Ci manca ovviamente, perché è un grande giocatore. Ha avuto problemi fisici ma sappiamo che tornerà più forte di prima, abbiamo bisogno di giocatori forti come lui. Il suo futuro? Mah non so, ha un rapporto strano con Thiago Motta, non so se ci sia vero feeling“.