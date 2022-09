La Fiorentina si rituffa nella Serie A dopo l'esordio in Conference League di giovedì (1-1 al Franchi contro il Riga) per la trasferta di Bologna. Al Dall'Ara, i rossoblù ripartono dalla certezza Arnautovic davanti, affiancato da Orsolini, per cercare la prima vittoria in campionato dopo l'addio di Sinisa Mihajlovic. Calcio d'inizio domenica alle 15 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano; Orsolini, Arnautovic.



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil. All. Italiano