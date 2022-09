Secondo La Gazzetta dello Sport Thiago Motta domani sarà in tribuna a Bologna per seguire la partita della sua nuova squadra contro la Fiorentina. In panchina ci sarà l'allenatore della Primavera Vigiani, poi da lunedì l'ex Spezia prenderà il comando della squadra. Motta firmerà un contratto di due anni con ingaggio da 1,1 milioni a stagione.