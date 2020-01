Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, parla a E'Tv di mercato: "Paz andrà al Lecce in prestito con diritto di riscatto. Per noi ora il mercato è chiuso e non prenderemo nessun altro difensore. Daremo spazio a Corbo, in cui confidiamo, e poi ci saranno i rientri degli infortunati. I giocatori che ci hanno proposto sono sempre tanti, sia dagli agenti sia dai club. Abbiamo ascoltato varie situazioni però di trattative vere e proprie non ce ne sono state a parte Ibanez".