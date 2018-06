"Ci piacerebbe prendere Rodrigo Palacio". È Mario Leito, presidente dell'Atletico Tucuman, a dirlo a Crack Deportivo. In patria con Banfield e Boca Juniors, a 36 anni il Trenza resta uno dei gioielli dell'attacco del Joca Juniors. È da un anno che i rumors proseguono sul futuro di Palacio e adesso Leito esce allo scoperto per cercare di riportarlo in patria.