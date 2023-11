Il Bologna si gode Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson. Quest'ultimo ha diversi estimatori in Premier League, ma anche due illustri club italiani avrebbero già contattato l'entourage del calciatore per sondare futuro e possibilità secondo la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista scozzese ha rinnovato il contratto fino al 2027 e ama il calcio italiano.



Acquistato a 3,5 milioni, ora l'attaccante olandese ne vale più di 20: quotazione sotto la quale il Bologna non vorrà mai trattare l'eventuale cessione nel giugno 2024.