Milan su Emerson Royal: ritorno di fiamma

confessa un tentativo di mercato fatto con il suo connazionale ex Inter e Juventus, ora in prestito al Barcellona, ma ancora di proprietà del Manchester City. Che ieri sera con una doppietta del solito Haaland ha vinto 2-0 il recupero di campionato sul campo del Tottenham, dove in panchina c'era pure, che aveva pensato a lui già in passato, quando erano in dirigenza Paolo Maldini e Frederic, ma in entrambe le occasioni la trattativa non è andata in porto.

- Infatti il 31 agosto 2021. Finora in questa stagione Emerson Royal ha segnato un gol in 23 presenze tra Premier League, FA Cup e coppa di lega per un totale di 1321 minuti giocati. Nel suo ruolo l'allenatore Ange, arrivato dallo Sporting di Lisbona per 45 milioni di euro.In ogni caso, prima di decidere se affondare il colpo o meno, il Milan aspetterà il parere del nuovo allenatore che a fine stagione prenderà il posto in panchina di Stefano Pioli.