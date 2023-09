Thiago Motta non vuole distrazioni e pensa solo alla prossima sfida con il Napoli ma dopo l'Empoli o al massimo durante la sosta ci sarà un incontro con il presidente Saputo per proseguire i discorsi che riguardano il rinnovo del contratto. Siamo a buon punto ma l’allenatore dei felsinei vorrebbe avere garanzie tecniche, in particolare sulla volontà da parte della proprietà di portare avanti il progetto cominciato in questo ultimo mercato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.