Proseguono gli allenamenti a Casteldebole per il Bologna verso la partita con la Fiorentina: oggi la squadra ha lavorato sul campo al mattino, con una seduta tecnico-tattica, e in palestra al pomeriggio. Assente Blerim Dzemaili per sindrome influenzale, differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mitchell Dijks.