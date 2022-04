; un match previsto inizialmente per lo scorso 6 gennaio e rinviata a causa di una vicenda legata alle molteplici positività al Covid tra i calciatori rossoblù conclusasi soltanto poche settimane col rigetto dell'ultimo ricorso presentato dal club nerazzurro di fronte al Collegio di Garanzia del Coni. Si gioca eIn caso di 3 punti infatti Lautaro Martinez e compagni andrebbero a controsorpassare il Milan, sopravandolo di un punto con ancora quattro partite da disputare di qui al termine della stagione., tra cui i pareggi imposti a Milan e Juventus. Calcio di inizio alle 20.15, dirige Doveri.Niente Handanovic e Bastoni, come vi anticipavamo nel pomeriggio, giocano Radu e Dimarco; in attacco Lautaro e Correa, per il resto giocano i titolarissimi nell'Inter.