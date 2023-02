Dopo gli anticipi di ieri, la 24a giornata di Serie A continua con altre quattro partite in programma oggi in attesa delle due gare del lunedì Verona-Fiorentina e Lazio-Sampdoria e del derby di Torino in programma martedì alle 20.45.



Il lunch match di oggi è quello tra Bologna e Inter, nel quale la squadra di Simone Inzaghi cercherà la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Udinese e Porto nella quale si è sbloccato anche Romelu Lukaku. I rossoblù arrivato dal successo a Genova con la Sampdoria nell'ultima giornata, ma nell'ultima gara in casa hanno perso 0-1 col Monza. La squadra di Motta è ampiamente distante dalla zona retrocessione, può guardare serenamente avanti perché la zona europea è a 9 punti.