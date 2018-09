Dopo la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio interno con il Torino, torna in campo l'Inter che oggi, alle ore 18, sfida in un Dall'Ara esaurito il Bologna, fermo a 1 punto in classifica (come i nerazzurri) dopo il ko con la Spal e lo 0-0 con il Frosinone. Un'occasione importante per invertire la rotta per la banda Spalletti, che per l'occasione recupera Radja Nainggolan, all'esordio in campionato con i meneghini. Il tecnico di Certaldo non ha nascosto, in conferenza stampa, la necessità di ottenere i tre punti dalla trasferta emiliana ("Andiamo a Bologna per vincere assolutamente"). I felsinei hanno però ugualmente bisogno di una prestazione importante dopo le incertezze palesate nelle prime due uscite. Inzaghi ha un solo dubbio di formazione, sul partner in attacco di Falcinelli: è duello tra Santander e Destro. Spalletti nella rifinitura ha potuto contare invece su Asamoah, che dovrebbe essere della partita.



NUMERI E STATISTICHE - L'Inter è imbattuta negli ultimi otto incontri contro il Bologna in Serie A (4V, 4N). L’ultimo successo interno del Bologna contro l’Inter in Serie A risale al febbraio 2002 (2-1 per i rossoblu) – da allora nove vittorie nerazzurre e tre pareggi. Il Bologna non trova il successo da otto partite di campionato (2N, 6P) – tra le squadre attualmente in Serie A nessuna attende il successo da più incontri degli emiliani. Il Bologna non ha ancora trovato il gol in questo campionato: mai nella loro storia in Serie A i rossoblu hanno terminato le prime tre partite stagionali senza gol all’attivo.

Nel XXI secolo solo una volta l’Inter ha giocato le prime tre partite di campionato senza ottenere neanche un successo: nel 2011/12 con Gian Piero Gasperini (esonerato dopo il terzo incontro).

Nei primi due turni di questo campionato il Bologna ha vinto ben 59 duelli aerei, almeno 13 più di ogni altra formazione.

Tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, gli ultimi sette gol dell’Inter sono stati firmati da sette marcatori differenti.

Diego Falcinelli ha segnato tre reti nelle ultime due sfide di Serie A contro l’Inter – doppietta con la maglia del Crotone e un gol con quella del Sassuolo. Dall’inizio della scorsa stagione, solo Marcos Alonso (otto) ha segnato più reti di Stefan de Vrij (sette) tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei.

Ancora a secco in questa Serie A Mauro Icardi: solo nella sua prima stagione nel massimo campionato (con la Sampdoria), l’argentino non è riuscito a segnare in nessuna delle sue prime tre presenze in Serie A.