Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, presenta in conferenza stampa la sfida di Coppa Italia con la Juventus: "Non sono convocati Paz, Dzemaili, Nagy e Santander, che ha solo un'infiammazione e si preparerà per la Spal. Sansone e Soriano? Sono in ottime condizioni e si sono posti nella maniera giusta. Sono due giocatori che non avrei mai pensato di poter allenare a Bologna, ringrazio la società che me li ha messi a disposizione: devo decidre chi far giocare dei due, può darsi che alla fine giochino entrambi titolari. Soriano gioca, Sansone devo valutare se farlo giocare 60 minuti o 30. Soriano è la mezzala che ho voluto e cercato, soprattutto nel 3-5-2 dove diventa un trequartista, ha le caratteristiche adatte per il mio gioco. E nelle mie squadre, le mezzali hanno sempre fatto 6-7 gol a stagione. Sansone ha fatto la seconda punta ultimamente, è perfetto per il 3-5-2 e nel 4-3-3 giocherà ala: possiamo giocare anche con il 3-4-3, magari lo utilizzeremo domani. Domani giocheranno i migliori, in porta ci sarà Da Costa che è un portiere e una persona straordinaria. Ci siamo conquistati questa partita e ce la giocheremo. Bisogna dare continuità alla partita di Napoli dove siamo stati all'altezza. Modulo? Non ne ho uno base, deevo pensare a cosa sia meglio per i giocatori. Mercato? Ho parlato con la società e sappiamo cosa fare, come ha detto ieri Fenucci se arriveranno giocatori saranno solo ragazzi in grado di migliorare la rosa. Spinazzola ci piace, può giocare a 4 o a 5. La società sta facendo di tutto per accontentarmi e sono molto contento di questo. Destro? Può giocare vista l'assenza di Santander, ma anche gli altri hanno la possibilità di scendere in campo. Possiamo anche giocare con due punte veloci per sfruttare le nostre ripartenze, in base a che partita faremo deciderò chi schierare. Juventus? Giocheremo in casa contro la squadra migliore d'Europa, dobbiamo riuscire a fare bene".