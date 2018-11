Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo: "Mancherà solo Mattiello, che tornerà dopo la sosta. Donsah andrà anche oggi a giocare contro la Primavera, non è ancora al 100% e speriamo di averlo al massimo dopo la sosta, mentre Danilo è recuperato. Contro Sassuolo e Atalanta abbiamo giocato due grandi partite con due moduli differenti. Dijks? Potrebbe giocare titolare, si è allenato tutta la settimana con noi. Mercato? È presto per parlarne, la squadra al completo purtroppo non l'ho mai potuta avere e il recupero di Donsah sarà fondamentale per noi. Santander sta crescendo, Destro si sta allenando bene e sa che potrò contare su di lui quando servirà. In ottica classifica stiamo ottenendo meno di quanto stiamo dimostrando, domani i tre punti ci servirebbero per chiudere un po' il cerchio".