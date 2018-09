Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la Roma: "I tifosi sono stati straordinari. Ho trovato un ambiente che non mi sarei aspettato. Dopo 4 gare complicate, non mi sarei aspettato così affetto. La vittoria è dedicata a loro. Bravi, bravi, abbiamo fatto la gara perfetta. I ragazzi hanno dimostrato di avere tanta qualità. Oggi sono sorpreso da tutti, soprattutto per quelli che avevano giocato meno. Addirittura per Calabresi era l'esordio in Serie A. Vittoria che mi rende orgoglioso, ma non mi monto la testa, bisogna far subito pensare alla Juventus in programma mercoledì, non sarà facile. Vivo serenamente alla giornata, quando vinciamo siamo biondi con gli azzurri, quando perdiamo siamo brutti".