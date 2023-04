Bologna-Juventus: 1-1



BOLOGNA



Skorupski 7.5: compie tre parati incredibili nel giro di qualche minuto salvando nettamente il risultato. Non si limita però a questo, para anche il rigore a Milik ma poi è quest’ultimo a violare la porta nel secondo tempo.



Posch 6: si fa subito ammonire per un fallo ai danni di Danilo, questo lo blocca leggermente e infatti gioca un po’ con il freno a mano tirato.



(dal 42’ st De Silvestri: s.v.).



Soumaoro 6: sopperisce alle lacune del compagno ma viene pressato spesso e volentieri dall’avversario. Fatica ma resiste come meglio può.



Lucumi 5.5: il suo è un fallo netto ai danni di Milik, purtroppo il suo errore rischia di costare caro ai rossoblù. Disattento e poco preciso.



Kyriakopoulos 6: sulla fascia il suo apporto non manca mai, prezioso sia in fase difensiva che offensiva.



(dal 22’ st Cambiaso 6: entra con un buon atteggiamento).



Moro 5.5: i duelli non mancano e lui a volte va in inferiorità, un po’ di grinta in più non guasterebbe.



(dal 36’ st Medel: s.v.).



Schouten 6.5: a centrocampo detta geometrie e fa da filtro tra i reparti. Non si tira mai indietro dimostrando una buona leadership.



Orsolini 7: si procura un rigore e poi lo finalizza dal dischetto con determinazione ed intensità. Il gol del momentaneo vantaggio porta la sua firma.



Dominguez 6: fa molto lavoro sporco e per questo non si nota troppo inizialmente. Il suo contributo è comunque utile alla causa.



(dal 22’ st Zirkzee 6: forza fresca per l’attacco rossoblù).



Ferguson 6: non dà riferimenti all’avversario e questo gli permette di essere imprevedibile. Non arriva al gol ma sicuramente svolge il suo compito.



(dal 36’ st Aebischer: s.v.).



Barrow 6: nel primo tempo si vede poco e niente, cresce nel secondo senza però concretizzare le occasioni create. Peccato.





All. Thiago Motta 6: il suo Bologna conquista un buon punto in una gara combattuta dall'inizio alla fine. Bene così.

