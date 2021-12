Bologna-Juventus (sabato 18 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare. I bianconeri sono sesti in classifica insieme alla Roma, con 4 punti di vantaggio sul Bologna (decimo).



LE ULTIME - Allegri recupera Kulusevski per la panchina, ma non può contare sui vari Danilo, Ramsey, Chiesa e Dybala. Pellegrini verso la conferma sulla sinistra al posto di Alex Sandro, in attacco Morata in coppia con Kean.

Dall'altra parte Mihajlovic deve fare ancora a meno di Kingsley e Schouten, ma a centrocampo ritrova Dominguez.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Morata. All. Allegri.



Arbitro: Orsato, assistenti Valeriani e Bresmes, Marini quarto uomo, Banti e Di Iorio al Var.