Farà sicuramente discutere e genererà polemiche il rigore assegnato al minuto 7' di Bologna-Juventus e che ha portato al vantaggio per 1-0 dei rossoblu contro i bianconeri. Orsolini, poi autore del gol dal dischetto, entra in area dopo aver rubato palla ad Alex Sandro (proteste Juve sul contatto) e viene steso in area dopo aver dribblato Danilo. Sozza inizialmente non fischia ma il contatto è evidente e allora Mazzoleni, il var designato, ne richiama l'attenzione.



Cosa succede allora? Il monitor a bordo campo dello stadio non funziona e quindi Sozza di fatto non può andare all'On Field Review per concedere un rigore che sembra netto. E allora cosa dice il regolamento? Se non c'è la possibilità di andare al monitor allora il Var può decidere e suggerire in autonomia la revisione all'arbitro che, se si fida, può modificare la sua decisione di campo.



Proprio questo è ciò che è accaduto a Bologna con Mazzoleni che ha convinto Sozza dell'entità del fallo di Danilo e quindi della necessità di fischiare un rigore non visto in campo. Sozza si è fidato e ha quindi decretato il tiro dagli 11 metri senza procedere alla review scatenando l'ira dei tifosi presenti a cui, solo dopo qualche minuto, è stato spiegato tramite lo speaker dello stadio, il problema del monitor.