Bologna, Motta: "Raggiunto qualcosa di impensabile. Juventus? Da affrontare con responsabilità, godiamoci la festa"

tra presente e futuro. Ilaffronta laal Dall'Ara nel posticipo della 37esima giornata di Serie A, scontro diretto per il terzo posto.Prima del calcio d'inizio il tecnico rossoblù, prescelto per la panchina bianconera della prossima stagione, è intervenuto a DAZN: "Se riusciamo a tenere sul pezzo i ragazzi anche oggi? Non ho mai avuto problemi in quel senso. Ho dei ragazzi molto responsabili, sanno cosa rappresentano e come ho detto per il Bologna oggi è una grande festa. Ma vogliamo affrontarla con grande responsabilità e una grande prestazione".

- "Cosa può dare oggi? Da quando è arrivato si è inserito bene nel gruppo, con grande entusiasmo, cercando di mettere a disposizione tutte le sue qualità per aiutare la squadra. E' un ragazzo che dentro l'area può dare peso e finire le azioni. E' un ragazzo molto generoso, anche quando è subentrato nelle partite ha aiutato tantissimo. Oggi ha la sua occasione di partire dall'inizio e mostrare il suo valore".- "Ho pensato di approfittare di questa grande festa e il nostro momento, la nostra gente farà lo stesso. Abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario e impensabile all'inizio. Ma noi dobbiamo fare un grande lavoro oggi, con grande responsabilità".