Il posticipo serale domenicale della 32esima giornata di Serie A sarà Bologna-Juventus con calcio d'inizio al Dall'Ara a partire dalle ore 20.45.



Riuscirà Massimiliano Allegri a mettere la parola fine al periodo di crisi nera che sta attraversando la Juventus? Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con tanto di strascichi polemici, l'allenatore bianconero avrà la fortuna di poter tornare subito in campo per cementare il terzo posto in classifica che è fondamentale, almeno fino a nuovi pronunciamenti nelle aule dei tribunali, per un piazzamento Champions. Una sola vittoria nelle ultime 7 partite giocate con solo 3 gol all'attivo sono un dato preoccupante anche perché Thiago Motta e i suoi ragazzi in casa non perdono dal 12 febbraio e nel frangente hanno fermato Milan, Inter e Lazio.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Juve, con calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 30 aprile 2023 allo stadio Dall'Ara sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Zikrzee, Barrow.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Rabiot, Fagioli, Locatelli, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa