Il mese di aprile in Serie A non è stato certo il migliore per la Juventus. I bianconeri, reduci da tre sconfitte di fila, occupano la terza posizione in classifica ma vedono vicinissime le inseguitrici, con il conseguente rischio di scivolare fuori dalla zona Champions. Anche la trasferta di Bologna, dopo gli ultimi risultati, è vista dai bookmaker come insidiosa: i bianconeri rimangono favoriti per il successo, ma la quota del segno «2» è alta a 2,20 e a 2,23. Chance di vittoria anche per il Bologna, offerto tra 3,35 e 3,50, mentre il pari si gioca a 3,20. L'Under prevale a 1,55, contro un esito con almeno tre gol, alto a 2,30. Equilibrio invece tra Goal, a 1,90, e No Goal a 1,80. Dovrebbe essere Arkadiusz Milik a guidare l'attacco bianconero al Dall'Ara: un suo gol si gioca a 3,50, mentre l'opzione "Marcatore plus" vale 3,30 la posta: si tratta di un'opzione in cui la scommessa risulta vincente anche in caso di gol del giocatore subentrato o di un palo o traversa colpiti.