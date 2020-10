Il mercato del Bologna si muove anche in uscita. Il difensore Mattia Bani passa al Genoa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il centrocampista Godfred Donsah è stato dato in prestito al Rizespor in Turchia, mentre Musa Juwara potrebbe essere ceduto in presito con diritto di riscatto (fissato a 7,5 milioni) ai portoghesi del Boavista. ​Il centravanti Alex Cosalter è passato al Ravenna.



Sembra definitivamente chiusa, invece la pista che portava a Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev. L’opzione, ora, è quella di trattenere Santander che piaceva allo Spezia, sempre in attesa di una risposta di Llorente.