Bologna, Karlsson è un oggetto misterioso: perché non gioca, cosa succede sul mercato

In un Bologna che viaggia come un treno e sta lottando per una storica qualificazione in Champions League, c'è un oggetto misterioso che sta facendo fatica da inizio stagione:. Zero gol, zero assist. Ma a Bologna sono convinti delle qualità del classe '98 svedese, sicuri che il talento uscirà fuori.- In estate hanno fatto un investimento da 11 milioni di euro per prenderlo dall'Az Alkmaar col quale si era messo in vetrina anche nelle sfide europee, in particolare contro la Lazio in Conference League:, sta facendo fatica a imparare la lingua e non è ancora entrato a pieno negli schemi di Thiago Motta.

- La società ha fiducia nel ragazzo, ma: Thiago è destinato a un grande club e ha già un accordo verbale con la Juventus, in pole per la panchina rossoblù c'è Vincenzo Italiano in scadenza di contratto con la Fiorentina. Al momento non ci sono società che si sono fatte avanti per Karlsson, ma se dovessero arrivare proposte ritenute importanti per una possibile plusvalenza non è escluso che la società, pur credendo nelle qualità del giocatore, possa valutarle.