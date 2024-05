Bologna, Saputo apre la borsa per la Champions: stanziato un super premio ai giocatori, le cifre

32 minuti fa



Siamo sul rettilineo finale del campionato e il Bologna è a un passo da un traguardo storico: la qualificazione alla prossima Champions League. Alla squadra di Thiago Motta mancano ormai solo una manciata di punti per strappare il pass per la rinnovata competizione più importante per club a livello europeo. Un obiettivo ormai alla portata di Zirkzee e compagni e che vale un sacrificio in più per la proprietà.



PREMIO - Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti la società di Saputo ha deciso di istituire una sorta di patto per la Champions con premio annesso. Se i rossoblù dovessero riuscire ad ottenere la qualificazione, avrebbero due milioni extra, una ricompensa per lo sforzo fatto dai calciatori e dallo staff. Si tratterebbe di circa 80mila euro a calciatore per un Bologna che ha già festeggiato il ritorno in Europa dopo 22 anni, ma che ora vuole conquistarsi l'approdo diretto alla Champions League.