Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, l'ad del Bologna Claudio Fenucci annuncia l'arrivo del nuovo allenatore: "Ci tenevo a dirvi che da lunedì in poi l'allenatore della prima squadra sarà Thiago Motta. Stiamo definendo gli ultimi aspetti contrattuali, ma ormai possiamo darne l'ufficialità".



IL CAMBIO - L'ex allenatore dello Spezia prende il posto di Sinisa Mihajlovic, esonerato dopo un avvio di stagione complicato: nelle prime cinque partite il Bologna non ha ancora mai vinto, totalizzando tre pareggi e due sconfitte. Motta è pronto quindi alla sua terza esperienza allenatore in Italia, dopo quelle con Genoa e Spezia, col quale ha raggiunto la salvezza nella scorsa stagione.