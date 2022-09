Nella vittoria in Champions del Club Bruges che ieri ha battuto 1-0 il Bayer Leverkusen, c’è ancora la firma di Andreas Skov Olsen. L’ex Bologna ha servito a Sylla l’assist per il gol decisivo, diventando così l’uomo-copertina di questo inizio di stagione: tra gol (5) e assist (3) e entrato in sette delle prime nove partite giocate.