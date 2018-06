Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, fa il punto del mercato a margine della presentazione delle maglie per la nuova stagione: "Scordatevi un colpo da 20-25 milioni, non possiamo. Il più è fatto. Valuteremo la squadra nel corso del ritiro di Pinzolo (dal 6 al 23 luglio, ndr) per eventuali ritocchi, ma siamo convinti di avere una squadra più forte rispetto all'ultimo campionato, anche perché confidiamo nel lavoro di Inzaghi per migliorare i calciatori della rosa".