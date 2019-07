Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a margine della serata di saluto ai tifosi dal ritiro di Castelrotto: "Sinisa è uno di noi. Noi siamo una famiglia, sportiva e molto coesa e va da sé che che la notizia relativa al mister abbia fatto sì che questo non sia stato un ritiro come gli altri: soprattutto sotto il profilo umano. Ero a Montreal quando abbiamo avuto la notizia e d' istinto abbiamo tutti avuto la stessa reazione: Sinisa c'è e resterà con noi e a ognuno di noi spetterà il compito di tirare fuori qualcosa in più per far sì che non si debba preoccupare. Questo perché il legame è speciale e pure Bologna e il Bologna sono speciali: compattiamoci e andiamo avanti uniti più che mai"