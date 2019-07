A margine della conferenza di oggi sulla presentazione delle nuove maglie, l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato anche di mercato: "Tomiyasu è venuto in Italia per vedere i luoghi dove avrebbe lavorato ed è ripartito per il Giappone dove ora sta riflettendo sulla nostra offerta. Con il club c'è l'accordo, sarà lui a scegliere. Pulgar? Non abbiamo incontri in programma con Felicevich. Difficile lo spostamento della clausola, speriamo che il ragazzo voglia restare con noi. Per Santander non c'è nessuna trattativa, sta bene a Bologna. Prima di pensare a una sua cessione dovremmo pensare a come sostituirlo".



GLI ALTRI - Sugli altri obiettivi: "Per Skov Olsen c'è una concorrenza altissima di squadre che fanno le coppe europee, ma noi vogliamo valorizzare questi talenti e ci proveremo fino alla fine. Schouten è il più vicino, dobbiamo solo formalizzare gli accordi già presi. Per Kouamé non abbiamo fatto nessuna offerta, Nestorovski era un'idea per il Montreal Impact".