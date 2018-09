In Italia non ha lasciato il segno: 4 gol in 28 presenze nell'anno della retrocessione del Bologna, con la soddisfazione personale di segnare il suo primo gol al Milan. Jonathan Cristaldo lasciò l'Italia nel 2014 e iniziò a girovagare tra Brasile, Messico e Argentina.



Ora al Racing Avellaneda, il centravanti classe '89 fa una rivelazione choc a Olé: "Quando ero al Velez, nel 2017, sono arrivato a pensare al suicidio. Mi ricordo che ero in macchina e mi venne un attacco di panico, pensai di schiantarmi. Ora mi sento più vivo che mai, ma prima non avevo voglia di fare niente, neanche di alzarmi dal letto, e non mi allenavo certo come un professionista. Una psicologa mi ha aiutato tanto e adesso al Racing de Avellaneda ho ritrovato l'allegria. Mi sento un calciatore a tutti gli effetti, lavoro col sorriso e apprezzo le piccole cose. Il peggio è passato".