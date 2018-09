Antonio Mirante, portiere della Roma, parla al Match Program prima della sfida col Bologna, il suo recente passato:"Osen? Robin è un gran portiere, di caratura internazionale. Lavora bene ed è molto concentrato. Si è calato subito nella mentalità italiana e si è messo a disposizione dello staff. Al di là di qualche errore, lui mi è sembrato tranquillo e sul pezzo. Questa è una grande qualità per un portiere. Il Bologna? Per me è una gara particolare, sono stato 3 anni lì ma dobbiamo chiudere questo periodo negativo di risultato, accantonando per un attimo la Champions. A Bologna ho trascorso anni bellissimi, li ringrazierò sempre per essermi stati vicini in momenti particolari. Loro hanno cambiato modulo e allenatore. Non è facile decifrarli al momento perché fanno fatica. Si fatica a pensare che hanno solo un punto. Loro sono bravi e davanti hanno qualità. Noi dovremo essere bravi a non farci sorpendere".