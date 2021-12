Possibile ritorno di Lucas Boyé in Italia dopo la parentesi al Torino del 2016 al 2018. Il 25enne attaccante argentino è seguito dal Bologna e Sinisa Mihajlovic lo consce benissimo visto che era il suo allenatore nel periodo granata. As riporta che sarà molto difficile strappare la punta all'Elche, dove è in prestito proprio dal Toro, visto che attualmente si trovano al 16esimo posto a soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e Boyé è il capocannoniere con 4 gol in 14 presenze.