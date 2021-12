Tre tiri, tre gol ma la verità è che il Bologna ha perso da una squadra più forte, la Fiorentina vista ieri pomeriggio al Dall’Ara è infatti una squadra che ad oggi può davvero lottare per l’Europa. Sinisa Mihajlovic l’ha ammesso ieri in conferenza stampa: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi” ed effettivamente, la prestazione c’è stata anche se davanti senza Arnautovic qualcosa è mancato.



Partito in sordina, Barrow ha accorciato le distanze mettendo a segno un gol straordinario che ha dimostrato ancora una volta la qualità del ragazzo: può rimanere nascosto per buona parte del match ma poi trova il modo di farsi notare e la sua assenza per la Coppa D’Africa creerà qualche grattacapo all’allenatore rossoblù. La speranza è quella di ritrovare quanto prima l’attaccante austriaco, in modo tale da avere sempre una soluzione affidabile in canna.



Le tre sfide in una settimana hanno portato sei punti, un risultato comunque molto soddisfacente se pensiamo alle avversarie: Spezia, Roma e Fiorentina. Ora il Bologna si trova nono in solitaria a 24 punti e dovrà essere bravo a chiudere il girone di andata nella parte sinistra della classifica, in linea con l’obiettivo finale prefissato.



“La mia squadra è sempre stata viva, ha giocato e anche se siamo andati in difficoltà ci abbiamo provato” sono state le parole del tecnico Mihajlovic a fine partita. E se Sinisa non si arrabbia beh, vuol dire che è davvero così.