Una notizia che i tifosi del Bologna e tutti gli appassionati di calcio attendevano con grande impazienza. E' il profilo Twitter del club emiliano ad annunciare che Sinisa Mihajlovic è stato dimesso quest'oggi dall'Ospedale Sant'Orsola dopo il nuovo ricovero di fine marzo per sostenere ulteriori cure contro la leucemia che lo aveva già colpito nell'estate 2019. Il tecnico serbo ha seguito in questo periodo le vicende della squadra - oltre alle sedute di allenamento e alle partite - dalla sua camera nella struttura bolognese e non aveva mai smesso di dare indicazioni nelle pause tra una terapia e l'altra.



Il giorno dopo la vittoria in rimonta contro l'Inter aveva ricevuto una visita da parte dei suoi calciatori, ai quali aveva risposto con un saluto commosso dalla finestra della sua stanza al Sant'Orsola. Per il finale di campionato, il Bologna si regala l'evento più atteso e più bello: il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic.





Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali



Forza Mister, siamo con te pic.twitter.com/M1Z7cQKadh — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 2, 2022