Bologna-Lazio: 2-0 (primo tempo 1-0).



Marcatori: 19’ pt Mbaye (B), 19’ st Sansone (B).



Assist: 19’ st Barrow (B).



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez (30’ st Poli), Svanberg (30’ st Schouten); Orsolini (29’ st Skov Olsen), Sori no, Sansone (33’ st Vignato); Barrow (38’ st Palacio). All. Mihajlovic.



LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (20’ st Pereira), Hoedt, Acerbi; Lazzari (1’ st Lulic), Milinkovic, Leiva (21’ st Cataldi), Luis Alberto (31’ st Caceido), Marusic; Correa, Immobile (20’ st Muriqi). All. Inzaghi.



Arbitro: Giacomelli di Trieste.



Ammoniti: 9’ pt Danilo (B), 40’ pt Patric (L), 36’ st Hoedt (L).