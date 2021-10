Dopo i 4 anticipi distribuiti fra venerdì e sabato prosegue lacon la sfida del Dall'Ara che vedrà a partire dalle 12.30 i padroni di casa delaffrontare la. Gli uomini didopo un avvio folgorante sono piombati in una mini crisi iniziata con il ko contro l'Inter e hanno trascorso la settimana in ritiro dopo la sconfitta contro l'Empoli con l'obiettivo di rigenerare idee ed energie. I biancocelesti di, invece, hanno vissuto una settimana al top dopo la vittoria nel derby che li ha rilanciati in campionato a cui si è aggiunta la vittoria in Europa League in cui l'unica notizia negativa è stata il piccolo ko di Ciroassente oggi.(3-4-1-2): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow.(4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Muriq, Felipe Anderson.​