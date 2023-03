L’anticipo del sabato sera della 26esima giornata di Serie A vede in scena Bologna e Lazio. Calcio d’inizio alle ore 20.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Un match tra due delle squadre che giocano il miglior calcio di questo campionato e che vengono da momenti opposti. Dopo una lunga corsa e successi di livello, come quello con l’Inter, i rossoblù di Motta si sono arresi al Torino e vogliono riprendere la marcia dal settimo posto. Per la truppa di Sarri è arrivata una settimana fa l’affermazione al Maradona di Napoli cui però ha fatto seguito un tonfo casalingo in Conference League. Una vittoria stasera proietterebbe i biancocelesti al secondo posto solitario. Ci si aspetta grande spettacolo e tanti gol, nonostante le assenze di Orsolini e Immobile.



PRECEDENTI - Bologna e Lazio si sono affrontate in totale fra tutte le competizioni nella loro storia ben 158 volte: 58 vittorie rossoblu, 43 pareggi e 57 successi laziali. Considerando solo le gare giocate in Emilia, il bilancio è però molto meno equilibrato: 43 trionfi a 16 a favore dei padroni di casa. In questa stagione però il Bologna ha già perso due volte contro la Lazio: la prima in Serie A ad agosto per 2-1, la seconda agli ottavi di finale di Coppa Italia a gennaio per 1-0. L’ultimo successo dei felsinei risale al 3-0 nell’ottobre del 2021.