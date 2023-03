Il Bologna ha diramato il report della seduta odierna, con un aggiornamento sulle condizioni di Nicolas Dominguez e Riccardo Orsolini.



Al centro tecnico la squadra ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della trasferta a Salerno di sabato per Salernitana-Bologna. Per i titolari di Bologna-Lazio sessione di scarico in palestra, seduta atletica e partitella in campo per gli altri.



Terapie e differenziato per Dominguez e Orsolini.