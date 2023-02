Respinge male un tiro tutt’altro che irresistibile in occasione del pareggio Viola. Poi cresce di condizione e negli interventi mettendo la firma su una vittoria straordinaria.Nico Gonzalez lo costringe a restare basso per tutta la prima frazione. Gara attenta, ma si vede pochissimo lì davanti.Contiene con personalità Jovic marcandolo strettissimo per tutto il match. Poi sale in cielo a inizio ripresa e porta in vantaggio e in paradiso i rossoblù.– Confusionario nella prima frazione, poi cresce nel corso del match sventando a più riprese le minacce Viola. Fa a sportellate con Cabral, uscendone spesso vittoriosoJovic gli crea qualche grattacapo ma tiene botta con carattere in uno stadio difficile come il Franchi. Bel prospettoGran lavoro a fare da frangiflutti davanti alla difesa. Motta gli chiede di aggredire alti i Viola, compito che svolge alla perfezione.Solita garra in mezzo al campo, prova anche a farsi vedere in avanti quando i rossoblù ripartono veloce. Sovrasta Amrabat fino a che, stanchissimo, Motta lo sostituisce.– Morde la mediana Viola e difende con aggressività il vantaggio.Il rigore dell’1-0, che trasforma in maniera glaciale, se lo procura lui da corner. Poi pennella per Posch in occasione dell’1 a 2. In mezzo? Giocate di gran classe e una difesa costantemente messa in croce dalle sue giocate. Partitona.Un filo in ombra rispetto ai colleghi. I centrali Viola non gli lasciano spazio e non riesce a esprimersi al meglio fra le linee.Match poco appariscente, ma di una generosità unica. Non è raro vederlo ripiegare in diagonale. Esce stanchissimo.Mette atletismo cercando di ripartire quando puòImpegna subito Terracciano in avvio e lì davanti è elettricità pura. Ma risulta un po‘ impreciso nel momento decisivo dell’azione. Ma stasera va bene così– Incarta il suo collega aggredendo la Viola altissima e costringendo i gigliati a una gara estremamente imprecisa. Il Bologna tiene bene il campo e fa malissimo in ripartenza. Ha rigenerato Orsolini, e non è un dettaglio da poco. Vittoria di importanza colossale