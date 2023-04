non può nulla sul gol di Pobega mentre si fa notare per due buoni interventi nel primo tempo.pronti, via e fornisce l’assist a Sansone per il momentaneo vantaggio rossoblù. Sempre più decisivo, peccato però per il giallo.oggi la sua è una partita di alti e bassi, commette un fallo ai danni di Pobega che regala all’avversario una punizione evitabile.preciso e attento, guida bene il reparto senza timore nei confronti dell’attacco rossonero.sulla fascia corre tanto ma a tratti fatica, meglio comunque in fase difensiva che offensiva.si vede poco e soffre l’avversario, peccato perché può fare sicuramente di più.fa quello che riesce, a centrocampo i duelli non mancano e lui viene pressato particolarmente. Un po’ sottotono.(dal 40’ st).gli vengano concessi pochi spazi e perde diversi palloni, la fascia da capitano però lo sprona a non mollare.inizia molto bene per poi calare ma la sua pagnotta la porta a casa. Fa quello che gli viene chiesto.(dal 28’ st: rimette equilibrio in mezzo al campo).ci mette trenta secondi a segnare la rete del momentaneo vantaggio, una partita che difficilmente dimenticherà.(dal 12’ stpropositivo, si fa vedere).si nota meno del compagno di reparto, si limita al compitino senza riuscire a concludere.(dal 28’ stgioca in maniera pulita).in un Dall’Ara tutto esaurito i suoi non eccellono ma porta comunque a casa un punto contro una ‘big’ continuando la sua striscia positiva.