il Sassuolo non gli crea grossi grattacapi ma quando serve c’è anche se rischia il patatrac a inizio secondo tempo.conosce sempre meglio la sua fascia e questo permette ai rossoblù di avere un fido alleato per le fasi di attacco e di difesa. Preciso e lineare.poco da segnalare a parte il giallo nel primo tempo, la sua è una prova concentrata e senza grosse sbavature.(dal 39’ st).bravo in difesa ma soprattutto attento nello sfruttare la giocata di Arnautovic e fornire così l’assist per il gol di Aebischer.sostituisce Cambiaso infortunatosi nel riscaldamento, gioca una gara lineare.i duelli non mancano mai in mezzo al campo ma con il suo atteggiamento li vince quasi tutti. Bravo a non mollare.(dal 32’ st: fa rifiatare il compagno).: la coppia con il compagno funziona a dovere, anche oggi va a segno con un gol clamoroso.suo il primo gol della partita, sfrutta l’assist di Lucumì con freddezza battendo Consigli. Bene così.(dal 23’ stsveglio e attivo, sa quello che deve fare).più pimpante rispetto alle ultime uscite, si fa notare e molti palloni passano spesso dai suoi piedi.il capitano rossoblù non demorde e aiuta la squadra sulla trequarti, tanto da fornire l’assist per il gol di Arnautovic.si sblocca finalmente dopo qualche giornata di digiuno, dimostrando ancora una volta di essere la punta di diamante di questa squadra.(dal 38’ st).dopo la batosta contro l’Inter, il Bologna rialza subito la testa e con questa grande vittoria può affrontare la pausa più serenamente.