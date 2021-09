Skorupski 6: due grandi parate e due gol subiti, poco però può sulla rete di Mattia Destro.deve correre molto per poter dare una mano alla squadra e lo fa lottando con il coltello tra i denti. Ad un passo dal gol con un colpo di testa che manca di poco la porta.meglio rispetto alla gara contro l’Inter ma non mancano le sbavature, peccato perché da lui ci si aspetta che possa trascinare la difesa.inizia nel modo migliore ma cala con il passare dei minuti, alti e bassi per tutta la durata del match fino al fallo finale su Behrami.in netta difficoltà per la prima frazione di gioco, si riprende nettamente segnando ad inizio ripresa il gol del momentaneo vantaggio.(dal 36’ st).commette un fallo ingenuo a metà del primo tempo e questo forse lo condiziona per il resto della partita, peccato perché non si accende.meno brillante del solito, fa il suo compito in maniera elementare e nulla più.(dal 36’ st).la giocata vincente gli manca, l’atteggiamento invece è quello di un trascinatore che non si arrende anche se la stanchezza si fa sentire.non punge come dovrebbe e per larghi tratti di gara appare sottotono, è lui infatti che perde Destro in occasione del gol avversario.(dal 19’ stpimpante, più in partita del compagno che sostituisce).il contributo all’attacco è praticamente nullo, l’impressione è che sia ancora lontano dalla sua condizione migliore e dal giocatore che ha dimostrato di poter essere.(dal 19’ stsenza infamia e senza lode).ci prova ma fatica a trovare gli spazi per merito di Maksimovic, l’occasione buona arriva però con il tiro dal dischetto che non sbaglia e realizza in maniera egregia.dopo la batosta contro l’Inter, il Bologna guadagna un punto in una gara in cui sono venuti fuori pregi e difetti della squadra rossoblù.