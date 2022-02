Skorupski 6,5: poco impegnato fino all’1-1, sul quale la deviazione di Soumaoro lo mette probabilmente fuori causa. Nel finale disinnesca una punizione pericolosa di Mazzocchi.Soumaoro 5,5: attento nelle chiusure. Perde Djuric ad inizio ripresa, ma l’ex Cesena lo grazia. Va a chiudere su Zortea, ma la sua deviazione manda (forse) fuori causa Skorupski.Medel 6,5: duello non facile con Djuric, il mismatch è evidente, ma il cileno tiene bene. Nel finale chiude un pericoloso cross basso di Zortea.Theate 6: ordinato e preciso, non va mai in sofferenza sul suo lato.De Silvestri 6: fa buona guardia a sinistra, bloccando Ranieri. Sul gol taglia in area, attirando Fazio. Sempre presente per la lotta.Schouten 6: partita ordinata del talentino olandese, gestisce bene i palloni davanti alla difesa.(dal 42’ st Bonifazi sv)Soriano 5,5: tocca tanti palloni, ma forse è troppo scolastico. Soffre la mobilità di Lassana.(dal 29’ st Vignato 6: entra e dà vivacità)Hickey 6,5: bel duello con Mazzocchi, spesso l’ex Venezia gli va via. Pennella il cross per il vantaggio rossoblu. Nella ripresa è diligente in difesa.Orsolini 6: Si inventa il cambio di gioco ad innescare Hickey sullo 0-1. Tiene sempre sull’attenti Ranieri prima e Gagliolo poi.(dal 18’ st Svanberg 6: entra bene, rubando palla a Gagliolo e tentando il contropiede)Arnautovic 7: nel primo tempo tocca pochi palloni, è nella morsa di Dragusin e Fazio. Non demorde. Proprio tra i due centrali si infila per la capocciata dello 0-1. Continua anche nella ripresa a fare a sportellate e a lasciare sponde preziose. Spara alto un bel pallone al 25’ della ripresa.Barrow 5,5: prova qualche discesa sulle fasce, ma è fumoso e impreciso. Va detto che si sacrifica molto in ripiegamento.(dal 29’ st Sansone 6: sfiora il gol vittoria centrando l’incrocio dei pali con una botta da lontano)All. Mihajlovic 6: il suo Bologna viene a giocare molto in contropiede. Capitalizza al meglio l’unica occasione capitata. Nella ripresa i rossoblu si difendono bene. L’ingresso di Bonifazi nel finale serve a sugellare il punto.