Spezia-Bologna 2-2



Skorupski 6: non benissimo di piede, poche responsabilità sul gol di Bastoni e tanto meno in occasione dell’autorete

Souamoro 6: primo tempo senza affanni. Si conferma nella ripresa

Medel 6,5: sempre a dirigere il traffico da dietro poi l’imbucata per Arnautovic. (39’ st Sansone sv)

Lucumì 6: duella rudemente ma sempre in modo corretto con Nzola, ma dimostra qualche incertezza. Si riprende nella ripresa

De Silvestri 6,5: un baluardo dietro ma non solo. Sbaglia un aggancio in area che potrebbe far male ai liguri

Moro 6: sempre nel vivo dell’azione pur senza strafare. (1’ st Dominguez 6 : entra bene nel match ma poi non incide più di tanto )

Schouten 5,5: un po’ in ombra nel primo tempo ed incorna nella propria porta. Meglio nel secondo tempo.

Lykogiannis 6,5: prova a spingere e la sfida sulla corsia con Holm non è male. (31’ st Cambiaso sv)

Orsolini 5,5: i suoi tagli sono sempre micidiali ma si perde negli ultimi metri. (17’ st Soriano 6,5: impiega 30”: tocca il primo pallone e manda in gol Arnautovic)

Arnautovic 8: imprescindibile per i felsinei: gol e reparto

Barrow 6: non dispiace in questo ruolo di raccordo per far salire la squadra, ma davanti non è granché. (17’ st Zirkzee 5,5: vabbè che è appena arrivato in Italia ma ci sia spettava qualcosa di più)

All. Mihajlovic 6,5: non sembra una sua squadra questo Bologna, troppo approssimativo dietro, ma rimette in piede il match coi cambi